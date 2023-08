Divulgação Clara Moneke surge caracterizada para o filme Nosso Sonho

Clara Moneke engatilha mais um trabalho nas telas, mas agora, dos cinemas! Conhecida por viver Kate em Vai Na Fé, novela das sete da Globo , a atriz embarca no filme Nosso Sonho, que traz para a ficção a história real da dupla de funk Claudinho e Buchecha. O longa estreará no dia 21 de setembro.





Para contracenar no longa, Clara precisou passar por uma caracterização para viver a persongem: Vanessa Alves, mulher de Claudinho, cantor que morreu em 2002. Inclusive, nas imagens promocionais do filme é possível ver a moça bem diferente de Kate -- seu papel de destaque no folhetim da Globo.

Na divulgação, a atriz de 23 anos aparece usando peruca e também está com um barrigão, grávida do cantor, que deixou uma filha, Andressa Mattos, hoje com 24 anos. Confira algumas das imagens divulgadas do filme:









































































Reprodução/Instagram Clara Moneke interpreta viúva de Claudinho no filme "Nosso sonho"

















O longa Nosso Sonho traz o ex-BBB Lucas Penteado na pele de Claudinho, e Juan Paiva, que se destacou na novela Um Lugar ao Sol, da Globo , interpretando Buchecha.

Os amigos de São Gonçalo alcançaram o sucesso com o funk melody na década de 1990. Entre os seus maiores sucessos estão as músicas Nosso Sonho, Quero Te Encontrar, Só Love, Xereta e Fico Assim Sem Você -- eternizada após a morte de Claudinho em 2002, por conta de um acidente de carro na volta de um show no interior de São Paulo.

* Texto de Lívia Carvalho

