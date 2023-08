Reprodução/Blad Meneghel A apresentadora foi desmentida por usuários do Twitter

A apresentadora Xuxa Meneghel foi pega no pulo pelos internautas. Antes de acusar Marlene Mattos dizendo que a empresária exigia que as paquitas pintassem seus cabelos de loiro, a rainha dos baixinhos estrelou um comercial afirmando ser a responsável pelas colegas de equipe mudarem de visual. O momento tem viralizado nas redes sociais e os fãs estão chocados com as reviravoltas desta história.

A propaganda de 1988 com Xuxa e as próprias paquitas desmente a própria apresentadora. "Vou mostrar a vocês como seleciono as minhas paquitas. Sempre escolho as mais espontâneas, as mais alegres. E depois elas fazem assim", diz ela no vídeo, apontando a transformação das assistentes.

Nas redes sociais, os internautas reagiram ao vídeo e demonstraram sua surpresa com a contradição de Xuxa. "A Xuxa monetizou com a Wellaton e depois diz que não sabia [que elas pintavam o cabelo]", escreveu um dos usuários. "Fica claro que a Marlene foi uma ótima produtora e criou um dos maiores fenômenos naquela época. Teve um preço a ser pago pelas meninas? Teve! Mas todas estiveram dispostas a pagar", disse outro.

"Eu adoro a Xuxa, mas ela está cheia de mágoas passadas, mágoas de outra época. Era outra mentalidade, outros tempos. Sim, evoluímos, aprendemos com os erros e acertos", comentou outro.

"Meteu essa de que não sabia que as paquitas tinham que pintar o cabelo, que descobriu só agora. Uma busca básica no YouTube e você acha um vídeo dela fazendo publicidade para Wellaton junto com as paquitas pintando o cabelo", desabafou outro.





*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko