Reprodução/Joey Foley/Getty Images A ex-vocalista foi esfaqueado na prisão

No último sábado (5), o cantor Ian Watkins, que fez parte da banda Lotprophets, foi esfaqueado na prisão após ser condenado por pedofilia. De acordo com o tabloide britânico DailyMail, o artista foi feito de refém por três prisioneiros por seis horas no presídio de Wakefield, na Inglaterra.

Watkins foi levado para o hospital com uma faca. Já a polícia de West Yorkshire afirmou que o ex-músico não corre risco de morte e que o caso está sob investigação.



Segundo fontes, oficiais do local precisaram resgatar Watkins no momento do acontecimento, já que ele estava "gritando por socorro". Além disso, granadas foram usadas para dispensar os demais presidiários.

Joanne Mjadzelics, ex-namorada que denunciou o ex-vocalista, disse que o ataque "demorou" para acontecer, e reforçou seu repúdio aos atos cometidos por seu ex-parceiro.

"Não estou surpresa por alguém tê-lo atacado dentro da cadeia. Minha única surpresa é por isso ter demorado dez anos. Os crimes que ele cometeu são perversos demais. Ele me enoja. Ele provavelmente já tinha um alvo nas costas há muito tempo em um lugar como Wakefield", declarou.

*Texto de Júlia Wasko

