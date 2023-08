Reprodução A cremação da atriz será apenas para amigos e parentes

Nesta segunda-feira (7), a atriz Aracy Balabanian morreu aos 83 anos. No Rio de Janeiro, o velório da atriz será aberto ao público, já a cremação será fechada apenas para amigos e parentes. Veja mais detalhes.



Para os fãs, amigos e familiares que desejam participar, o velório aberto ao público será realizado no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, no Salão Assyrio. O momento acontecerá amanhã, dia 8 de agosto, das 10h às 13h.

Já a cremação será uma cerimônia fechada, destinada apenas para amigos e parentes, no Cemitério de Caju.

A atriz é filha de imigrantes armênios e nasceu no Mato Grosso do Sul, e sempre se mostrou uma pessoa extramente comunicativa. Aracy era considerada uma das maiores figuras da TV brasileira e do teatro, além de ser reconhecida na comédia.

Ao todo, Aracy consolidou cerca de 50 trabalhos na teledramaturgia, como Cassandra em Sai de Baixo, e a Dona Armênia nas novelas, Rainha da Sucata e Deus Nos Acuda. Já no teatro, atuou em mais de 25 peças, incluindo Hair em 1969, conhecida pela histórica montagem.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko