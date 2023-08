A Infância de Romeu e Julieta: Resumo dos capítulos de 7 a 11/08

Segunda-feira, 7 de agosto

No Monter Mercado, Karen tira foto com Romeu e publica nas redes sociais. Lívia encontra Julieta na estufa de Clara, escondida de Téo. Julieta comenta com Lívia que sente falta de Romeu e quer saber sobre a aproximação dele com Karen; Lívia mostra a foto deles juntos no Monter Mercado. Dimitri exibe o desenho de Flávia Monteiro para Ellen, Ian e Nath e explica que a pintura é um mapa de Castanheiras; a gangue Pedalzera observa Crânio (Dimitri) com o trio rival. Sem celular e redes sociais, Romeu escreve uma carta à Julieta, pede para Nando entregar à amada e não contar para ninguém. Karen encontra com Nando no hall do condomínio e ele confessa que vai levar uma carta ao Lado Vila. Em conversa com Téo, Lívia deixa escapar que esteve com Julieta e Téo fica bravo. Lívia diz a Téo que gosta dele e de Julieta e que se ele não entende isso, não serve para ser namorado dela. Karen comenta com Patrick sobre a carta que Romeu queria encaminhar à Julieta e reforça que eles precisam impedir a entrega do bilhete. No esconderijo do Pedalzera, a gangue chama Crânio de traidor por andar com Ellen, Ian e Nath; os integrantes do bando pedem para Crânio escolher entre a gangue ou o trio; ele escolhe o trio. Patrick fica do lado de Julieta para impedir que Nando entregue a carta. Mariana resolve fazer um treino na academia de Mauro. Nando explica para Romeu que não conseguiu enviar a carta para Julieta, porque a viu abraçada com Patrick, parecendo mais que amigos. Téo conta para Amanda e Enzo que brigou com Julieta e com Lívia; a mãe sugere que ele procure as duas para pedir desculpa. Dimitri diz a Ellen, Ian e Nath que não faz mais parte do Pedalzera e pergunta se pode integrar o grupo deles.