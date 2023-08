Reprodução/The Grosby Group A herdeira está vivendo em um trailer com os filhos

A atriz Tori Spelling foi clicada saindo de um banheiro público com um roupão e toalha na cabeça no local onde seu trailer, onde mora com seus cinco filhos, está estacionado. A estrela de Beverly Hills passou de milionária e moradora de uma mansão para viver em uma autocaravana parada num parque de campismo.



De acordo com a agência internacional The Grosby Group, a artista atravessou o local com os produtos de higiene pessoal e uma garrafa de água. Além disso, Tori teria permanecido cerca de 5 minutos no banho antes de retornar ao trailer.

Posteriormente, sentou sozinha em uma área externa próxima ao transporte e tomou um café ao lado de um fogão e uma mesa, além de mexer no celular.

Em julho deste ano, Tori foi fotografada saindo de um motel onde estava vivendo com os filhos. Agora, a atriz está morando em um trailer em Ventura County, na Califórnia com seus filhos, frutos de seu relacionamento com o ex-marido Dean McDermott.

A herdeira é filha do ex-produtor de Hollywood, o bilionário Aaron Spelling, e chocou os internautas com a mudança drástica de vida, já que morava em uma mansão avaliada em R$ 165 milhões.

A atriz estaria enfrentando problemas financeiros desde sua separação de Dean McDermott e a saída de sua casa por conta de um mofo que estava deixando sua família doente.

Os problemas e dificuldades de controlar as finanças se intensificaram ainda mais quando seu pai deixou em testamento uma quantia de cerca de R$ 3,9 milhões para ela. Com isso, ela e seus filhos acabaram indo para um trailer ainda no início deste mês.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwask