Traição a escatologia: Cotados para A Fazenda 15 colecionam polêmicas

Bia Michelle

Bia Michelle é ex-noiva de MC Gui, que participou de A Fazenda 13, e também se envolveu em polêmicas durante o confinamento. A ex-bailarina do Faustão é uma das cotadas para a nova edição do reality show, e ganhou ainda mais destaque pelo mau comportamento do funkeiro. Além do histórico horrível durante o programa, onde foi acusado de traí-la ao vivo, MC Gui foi pego no flagra por Bia Michelle quando estava em um motel com uma garota de programa, que logo compartilhou os vídeos e detalhes da traição nas redes sociais, além de colocar fim no relacionamento.