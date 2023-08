Reprodução A emissora não irá mais transmitir

A Globo decidiu que não irá mais transmitir os Jogos Panamericanos, que acontecem no Chile entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. O motivo? O Comitê Olímpico Brasileiro (COB) comprou o evento e o repassou para a CazéTV, e a líder de audiência não gostou nada da situação.



De acordo com a coluna Futebol e Etc., do portal Metrópoles l, a emissora optou por enviar apenas uma equipe de reportagens para Santiago, deixando de lado a proposta de pagar US$ 10 milhões (aproximadamente R$ 50 milhões) para ter direito exclusivo de transmitir o evento na TV aberta.



Oficialmente o motivo da desistência é em relação ao financeiro, e que os Jogos Panamericanos não tem tanta audiência que justifique o grande investimento. Entretanto, o motivo está longe de ser esse.

A emissora já havia acusado o golpe quando, durante a Copa do Mundo de 2022, a Fifa permitiu que a CazéTV transmitisse os jogos do Brasil, conseguindo índices de audiência inexplicáveis.

Assim, a CazéTV tornou-se uma concorrente da Globo, e a situação causou mais um aborrecimento na emissora, que optou por se desvincular do evento.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko