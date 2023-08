Reprodução Os artistas brigam por terreno há 40 anos

Marcelo Drummond, viúvo do ator Zé Celso, deu mais detalhes sobre a disputa judicial que o ex-marido e Silvio Santos enfrentam na Justiça por conta do terreno em que foi construído o Teatro Oficina. "Eu não acredito em mudança de postura do Silvio Santos (...) Ele é um escroto", disparou.



Em entrevista ao Splash, o diretor explicou que Silvio Santos é dono do terreno onde está o Teatro Oficina, e pretendia construir um prédio no local. Entretanto, Zé Celso foi totalmente contra e afirmou que isso prejudicaria as atividades locais e levou o caso para a Justiça.



"Eu não acredito em mudança de postura do Silvio Santos. Não acredito em mudanças de postura das filhas do Silvio Santos. Eles querem dinheiro. É tudo por dinheiro. Dê o dinheiro e eles entregam", disse.



O ator ainda relembrou que Zé Celso também não gostava de Silvio Santos: "Essa coisa de 'maior comunicador.' Caralho! Não é porra nenhuma. Ele é um escroto que conseguiu uma televisão, uma concessão de televisão durante a ditadura militar. Era um puxa-saco do ditador militar".



Já à coluna Mônica Bergamo, em 2017, Zé Celso comentou sobre o caso. De acordo com o ator, ele recebeu e recusou uma proposta de R$ 5 milhões do apresentador para desistir da disputa.



Ainda ao Splash, Marcelo explicou a ligação telefônica com a oferta. "Eu vi o Silvio Santos ligando lá para casa. Eu atendi o telefone e passei para o Zé. Era a secretária do Silvio. O Silvio Santos oferecendo dinheiro para ele desistir. E o Zé respondeu: 'Você já foi mais elegante'. Foi antes do O Rei da Vela. Aí sugeriram que ele dava dinheiro e dava muita propaganda no SBT. Para o Zé ficar rico. E o Zé não aceitou", afirmou.



