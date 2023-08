Amor à Vida

A novela Amor à Vida já está disponível no Globoplay, mas a partir do dia 21 de agosto contará com uma nova versão com melhor som e imagem. A trama queridinha da emissora foi lançada em 2013 e escrita por Walcyr Carrasco. O casal Félix (Mateus Solano) e Niko (Thiago Fragoso), responsáveis pelo primeiro beijo gay em novelas da emissora, marcam a novela ao lado de Paloma (Paolla Oliveira), e Gabriel (Malvino Salvador), que mostram as loucuras por trás da herança do pai César (Antonio Fagundes).