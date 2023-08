Força de um Desejo retorna à Globo; veja 13 atores que já morreram

A novela Força de um Desejo foi produzida pela Globo e exibida entre maio de 1999 e janeiro de 2000. A produção contou com 226 capítulos e foi um grande sucesso, ganhando reprise e sendo exibida no Canal Viva. A partir do dia 14 de agosto, os fãs da telenovela poderão acompanhar de perto todos os episódios no Globoplay. Com o passar dos anos, diversos atores que fizeram parte do elenco morreram. Confira os integrantes que não estão mais entre nós: