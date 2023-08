Reprodução O quarto do hotel em que o ator estava hospedado revelou mais detalhes do caso

Na madrugada desta sexta-feira (4), o ator Sidney Sampaio teve um surto, destruiu seu quarto em um hotel, tentou invadir outras suítes e se jogou da janela. Após toda a repercussão, foi descoberto que o artista sofreu duas fraturas e que encontraram remédios tarja preta no quarto em que estava hospedado.



A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, que revelou mais detalhes sobre o ocorrido. De acordo com a jornalista, Sidney sofreu duas fraturas por conta do tombo, mas que os ferimentos não precisaram de cirurgia e ele segue em observação.



Além disso, o quarto no qual o ator se hospedou apontou mais causas para o acontecido. No local, foram encontrados remédios tarja preta, e amigos de Sidney revelaram que ele sofre de uma depressão profunda.



Para quem não está por dentro, a coluna deu com exclusividade a notícias que o artista caiu do quinto andar do hotel Nova Biarritz, localizado no bairro de Copacabana, no Rio de Janeiro, após ter um grande surto. A situação gerou um grande tumulto em volta do hotel, e Sidney logo foi encaminhado para o hospital Miguel Couto.



🚨ASSISTA: Reportagem do Balanço Geral mostra destruição que Sidney Sampaio causou no hotel e momento em que ele se joga da janela. pic.twitter.com/KND0sEdJDr — CHOQUEI (@choquei) August 4, 2023

O ator estava cotadíssimo para participar de A Fazenda 15, que estreia em setembro na Record. Entretanto, após o ocorrido, não é possível cravar se ele continua como uma das opções da emissora ou se de fato irá participar.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko