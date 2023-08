Divulgação O ator estará em nova produção do Prime Video

O ator Gabriel Braga Nunes foi um dos primeiros e poucos artistas que conseguiu retornar à Globo após atuar em novelas da Record. Mas agora o filho da atriz Regina Braga e do diretor Celso Nunes fechou um contrato com a Amazon para atuar na série nacional Sutura, que estará disponível no Prime Video.



Em um comunicado, a empresa informou que as gravações da produção já iniciaram em São Paulo, e que a série tem estreia prevista para o ano que vem.

O ator, que ainda não teve o personagem revelado, irá contracenar com outros nomes importantes e que estiveram também na líder de audiência, como Cláudio Abreu, Juliana Paiva, Danilo Mesquita, entre outros.



A série nacional contará a história de Ícaro (Humberto Morais), um jovem da periferia de São Paulo formado em Medicina que não consegue fazer residência média por ter uma dívida com a faculdade.



O curioso é que o ator estreou a carreira artística no SBT, como Mário em Razão do Viver (1996). Um ano depois, foi contratado pela Globo para as novelas Anjo Mau (1197), Terra Nostra (1998), Uga Uga (2000) e O Beijo do Vampiro (2002).



Em 2005, decidiu arriscar e ir para a Record, atuando em Essas Mulheres (2005), Cidadão Brasileiro (2006), Os Mutantes (2007) e Poder Paralelo (2009). Entretanto, ele conseguiu um feito um tanto quando difícil, retornar a Globo após teletrabalhar na Record.



Gabriel retornou à emissora para participar de As Cariocas (2010), Insensato Coração (2011), Amor Eterno (2012), Saramandaia (2013), Em Família (2014), Babilônia (2015), Novo Mundo (2017) e Verdades Secretas 2 (2021).



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko