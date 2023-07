Reprodução/Divulgação A apresentadora Xuxa Meneghel desabafou sobre o período em que namorou o piloto Ayrton Senna

Em mais um episódio de Xuxa, o Documentário, a apresentadora desabafou, com pesar, o fim do seu relacionamento com o Ayrton Senna, morto em 1994, e revelou que Marlene Mattos atrapalhava o namoro. "Um inferno", disparou. No decorrer do longa, a loira reforça as acusações contra a ex-empresária:



"Teve esse um ano e oito meses de namoro, mas foi um inferno. Ela infernizava minha vida com ele. Ela dizia que não era para eu ficar com ele, que era para eu escolher entre meu trabalho e ele. Ela infernizava. Cada vez que eu ficava com ele, eu já sabia que, no outro dia, eu teria um dia horrível, dia de cão", desabafou.





Xuxa detalhou a história emocionante de amor com o piloto. "Demorou 15 dias para ele me beijar, ele ficou me deixando de molho, não me beijou. No terceiro dia, ele me deu uma Bíblia e falou: 'Eu te amo'. Eu falei: 'Esse cara é louco'. Tudo era muito rápido, só que o beijo demorou bastante", lembrou.

"Ele vivia como se fosse o último dia da vida dele. Ele me beijava tanto. Ele falava: 'Eu não sei se eu vou poder te beijar amanhã'", acrescentou.

Viviane Senna, irmã de Ayrton, também opinou sobre o relacionamento no documentário: "O grande desafio deles eram as agendas, eles tinham mundos diferentes", disse.

Xuxa lembra a época em que Senna começou a namorar Adriane Galisteu, período em que não se falaram e que se estendeu até a morte do piloto: "As pessoas que estavam do lado dele me falaram que ele falou demais de mim, que ele queria me encontrar. Eu dizia para a Marlene que eu iria atrás dele, eu queria ver se tinha acabado, mas não deu tempo", finalizou.

* Texto de Lívia Carvalho

