Andréa Sorvetão

A empresária e ex-paquita Andréa Sorvetão é uma das pessoas que Xuxa não tem nenhum interesse de retomar a amizade. Após ela e seu marido, Conrado, declararem apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, Xuxa parou de segui-la nas redes sociais, e Andréa ainda foi expulsa do grupo com paquitas no Whatsapp durante o período eleitoral. Com isso, a apresentadora não a chamou para a comemoração do seu aniversário de 60 anos.