Xuxa decidiu esclarecer os rumores sobre ter feito sexo com sua ex-empresária, Marlene Mattos, quando trabalhavam juntas. A apresentadora de 60 anos declarou em entrevista ao podcast Quem Pode, Pod das atrizes Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme que, embora tenham sido próximas por bastante tempo, elas jamais se envolveram sexualmente e mantiveram uma relação estritamente profissional.









"Todo mundo acha que tive relação sexual com ela, todo mundo comenta isso. No documentário ela fala: 'Nós nos relacionamos muito bem por muito tempo, só não tivemos sexo'. Deixei minha vida na mão dela, me dei por completa, ela amava o trabalho dela, ela me amou. Ela não gostava de mim como eu gostava dela. Eu curtia aquela pessoa, ser acarinhada, protegida, ela queria cuidar do trabalho dela", disse no episódio dessa terça-feira (11).

Além disso, a artista também contou que a mulher, com quem trabalhou por quase 20 anos, a impedia de se envolver sexual e amorosamente com outros homens. "Marlene não deixava ninguém chegar perto, e deixava claro que um cara estar do meu lado tinha que oferecer mais do homem. Era um negócio muito esquisito"., revelou a rainha dos baixinhos.

E frisou que sua relação com Marlene se tornou "tóxica". "Ela entrou na minha vida normal, numa boa, e aos pouco foi indo... Nem ela sabia o quanto podia ir, eu fui deixando, fui acreditando que ela era o melhor pra mim, chegava uma hora que [ela dizia] 'não senta assim, não quero que você fale com essa pessoa, que coma assim'.", contou.

No entanto, Xuxa destacou que não quer culpar unicamente Mattos porque ela foi permissiva com a ex-empresária. "Parece que eu falando assim estou colocando toda a culpa no colo dela, e na realidade ela não me obrigou a fazer nada, eu deixei ela fazer isso, depois parecia uma obrigação, porque eu fazia tudo que ela queria e a coisa começou a virar uma obrigação.", disse.

Quem é Marlene Mattos?

Marlene Mattos, de 73 anos, é apontada como uma das vilãs da carreira de Xuxa Meneghel. Em Xuxa, o Documentário, que terá cinco episódios a partir desta quinta (13) no Globoplay, o filme irá exibir o reencontro entre a apresentadora e a diretora de TV, após 19 anos sem se falarem. No trecho, divulgado pelo Fantástico no último domingo (9), a artista fica incrédula com afirmações da ex-empresaria, que admite que era dura e "cruel" no trato com as pessoas e que "faria tudo de novo".

*Texto de Lívia Carvalho

