O quarto episódio de Xuxa, o Documentário mostrou uma outra face de Marlene Mattos. Uma versão talvez menos antagônica , mas uma figura "protetora", que concedeu à rainha dos baixinhos seus anos de ouro na televisão brasileira na década de 1980 e 1990. Lado esse da ex-diretora que o público parece ter abraçado desde a divulgação do reencontro das duas na íntegra, nessa quinta-feira (3).





Isso porque até o episódio completo ser divulgado no Globoplay, o grande público apenas tinha conhecido Marlene Mattos por meio das diversas acusações de abuso e seu comportamento hostil nos bastidores das atrações de Xuxa. Alegações feitas principalmente pela apresentadora na divulgação de seu documentário.

Desde então, recortes da entrevista têm sido utilizados como combustível para fomentar toda polêmica em torno da vida da apresentadora. Mas agora que os telespectadores tiveram acesso à versão da história por meio das falas de Marlene, o público começou a percebê-la com outros olhos.

E essa certa "comoção" pôde ser vista logo na manhã seguinte da divulgação do episódio, nesta sexta-feira (4). O nome de Marlene tomou conta das redes e conquistou os TrendingTopics do Twitter com elogios e muitos comentários a favor de seu comportamento. Vários internautas, inclusive, até passaram a criticar a loira, devido ao excesso de romantismo com que a veterana de 60 anos encara o seu passado.

Marlene foi sincera

Foi a primeira vez que Xuxa e Marlene se viram pessoalmente em 19 anos. Sentadas no auditório da Cidade das Artes, no Rio de Janeiro, as duas mantiveram a distância de uma cadeira entre si e iniciaram a conversa com cordialidade, ambas aparentemente dispostas a assumir parte da culpa pela separação.



Em um determinado momento da conversa, Xuxa pergunta a Marlene se ela tinha noção de tudo que fez com as paquitas, a ex-diretora então responde: "Elas vivem até hoje de ser paquitas. Eu deixava elas de castigo porque queria que elas tirassem notas [boas na escola], não aceitava notas abaixo de sete", alegou.

A apresentadora disse que ficou sabendo que, na ocasião, se as paquitas ficassem gordas, eram repreendidas pela empresária e que Marlene até exigia que elas pintassem o cabelo para ficarem loiras.

A diretora então replicou, afirmando que as paquitas eram uma continuação de Xuxa, mas nunca mandou elas pintarem o cabelo e que fizeram isso por vontade própria. E em seguida, disparou: "Se elas não fossem paquitas, ninguém iria saber que elas existiram", disse.

Mattos justificou que era muito exigente porque o programa era de grande audiência, sendo comandado por uma das maiores apresentadoras da Globo. Para finalizar, a empresária afirmou que fazer uma pessoa ficar famosa não é difícil, o problema é mantê-la no topo.

Resultado do tão aguardado embate na web

Os internautas repercutiram falas de Marlene no reencontro e muitos deles corroboraram com os pontos de vistas da ex-empresária. Em um destes momentos, Mattos dilacera o contexto em que precisou alavancar a carreira de Xuxa. Assista o trecho:

Aqui a Marlene Mattos foi certeira ao escancarar a verdade na cara da xu #XuxaODocumentário pic.twitter.com/vBbXUrxQRc — Neves  (@cfn_opinandotv) August 4, 2023









Nos comentários, os internautas pontuaram: "A Marlene era foda, uma mulher negra, lésbica, nordestina, baixinha, enfrentou tudo e todos pra fazer essa mulher ter sucesso, além de cuidar das paquitas na época todas menores, hoje é fácil demais ela ficar culpando a Marlene. A diferença das duas é que a Marlene não finge", disse um.



"A Xuxa falava muita bobagem mesmo com a Marlene podando ela. Imagina se ela fosse livre pra falar o que quisesse. A galera critica a Marlene. Mas não ver que se a Xuxa vivesse como ela queria,teria virado só uma Mara Maravilha na vida. A Marlene errou demais, mas acertou também", escreveu outro.



"Esse final da entrevista, Xuxa tá doida né? Até hoje é importante uma boa assessoria de imprensa", opinou uma terceira. E os comentários seguem mesclando-se com diferentes apontamentos e interpretações sobre a relação das duas. Acompanhe:



Os caras fazem isso desde que o mundo é mundo, mas as pessoas ficam chocadas por ver uma mulher assim. Imagino que um Boninho da vida faça tão diferente? Mas ngm liga pq é homem. A vida não é um doce, mto menos o “Showbiz”… — Amadah ✨🦙🦁🤴🏾 (@AmadahAmy) August 4, 2023









Faço parte do grupo de fãs da Xuxa que consegue perfeitamente entender a Marlene. Esse episódio só reforçou pra mim a mega profissional que ela é. — Gleizer Schroder (@gleizerschroder) August 4, 2023









A Xuxa está me saindo pior que a Marlene. Sim, Marlene é tóxica, mas não tem meu desprezo. Ela fez o que tinha que fazer na época, e Xuxa permitiu. Xuxa quer fazer a vítima, mas não é. — Karla C Cruz (@KarlaCamposCru2) August 3, 2023









O pessoal coloca a Xuxa nu pedestal como se nunca tivesse feito nada de errado a verdade e que se não fosse a Marlene a Xuxa não ia ter essa carreira de sucesso e toda a grana que tem hoje fez várias coisas de errado fez mas acho que ela gostava dela de verdade — Fernando (@NS2wLWo4CqInwx0) August 4, 2023









Demais, mostrou q ela é humana, ambas são cabeça dura, e a única coisa q certa entre as duas foi qdo a Xuxa disse q tinha meia culpa de cada lado, não dá pra comprar Xuxa vítima total nem Marlene vilã. — marco (@MGGauss) August 4, 2023









* Texto de Lívia Carvalh

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho