Andressa Urach e Sabrina Boing Boing estão se unindo para produzir conteúdo adulto juntas em um especial na plataforma Privacy, principal concorrente do OnlyFans. As duas já começaram uma interação e, apesar de não deixarem nada explícito, a coluna apurou e confirmou a parceria no ensaio.





Apesar de ainda não termos muitos detalhes de como será a interação delas nas fotos, vale lembrar que tanto Andressa quanto Sabrina já tiveram envolvimento com outras mulheres e ambas hoje em dia estão faturando alto com as plataformas. Inclusive, desde que Urach voltou a ser garota de programa e estreou na Privacy, a internet está em polvorosa.

A modelo tem interagido cada vez mais com amigos famosos, como a DJ Sabrina Boing Boing que também tem um perfil na plataforma.

Após deixar a televisão e a carreira de modelo em 2019, a DJ encontrou na plataforma uma oportunidade de renda e visibilidade. "A Privacy resgatou a minha feminilidade, a minha autoestima, eu tinha perdido tudo isso. Eu voltei a me enxergar como um mulherão, como alguém bonita de verdade. Graças à plataforma, consegui pagar minhas dívidas, voltei a me cuidar e investir em mim", conta Sabrina.

Para essa nova empreitada, Andressa pretende produzir conteúdos que explorem sua sensualidade e permitam a realização de fetiches inusitados:

"Sobre conteúdos personalizados, já disponibilizei alguns conteúdos exclusivos na plataforma e tentarei sempre fazer tudo que os meus assinantes quiserem, tudo é negociável. Quero fazer conteúdo sensual e moderadamente explícito. E estou estudando também a possibilidade de fazer collabs com criadores da plataforma".

Para acompanhar o conteúdo exclusivo de Andressa Urach na plataforma, basta acessar o perfil @Andressaurach, com opções de assinatura mensal por R$ 200 e planos de 3 ou 6 meses disponíveis.

Para assinar o perfil de Sabrina Boing Boing na plataforma, o valor é de R$49,90, com opção de desconto para planos de 3 ou 6 meses, e a Privacy oferece diversas formas de pagamento, incluindo cartões de crédito, débito e PIX.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho