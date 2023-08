Reprodução O ex-apresentador do SBT poderá integrar o elenco do reality show

A coluna acabou de tomar conhecimento de uma situação curiosa: Dudu Camargo retomou nesta semana as conversas com a Record para integrar o elenco de A Fazenda 15. Sem intermediários, empresários ou afins, ele foi direto na direção, que está muito empolgada com a concretização de sua entrada no reality show.

O apresentador foi demitido do SBT em junho deste ano, e mesmo antes do desligamento da emissora de Silvio Santos seu nome já aparecia em listas prévias do programa da rede de Edir Macedo.

A verdade é que o convite da Record de fato aconteceu há alguns meses. Mas Dudu estava empenhado em se realocar em alguma outra emissora de TV, e iniciou uma peregrinação por afiliadas do SBT e da Record pelo interior de São Paulo e também em outros Estados, mas só deu com a cara na porta.

Em meio a todas as polêmicas em que se envolveu recentemente, que vão desde as razões escatológicas de sua demissão e também sua vida sexual, Dudu confessou a pessoas próximas que a melhor maneira de reverter este cenário caótico é mostrando-se ao natural, sem máscaras, em rede nacional.

E hoje a coluna ouviu de pessoas de dentro da Record que o nome de Dudu é alvo para o elenco de A Fazenda 15. Como ainda há vagas abertas, pode ser que o apresentador consolide sua presença no programa.

O trabalho de limpeza de imagem já começou. E a coluna tá acompanhando a movimentação de perto. Caso Dudu entre, será uma excelente oportunidade de mostrar sua verdadeira face e esclarecer todos os escândalos em que se envolveu desde o início de sua trajetória na TV.