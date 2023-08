Reprodução/TVGazeta Regina Volpato decidiu deixar o "Mulheres" e sair da TV Gazeta após a emissora propor uma redução em seu salário

















Regina Volpato encerrou seu ciclo na TV Gazeta na última sexta-feira (28). Em entrevista ao podcast No Play News, a apresentadora de 55 anos contou que não estava preparada para deixar o programa Mulheres. Na verdade, a veterana estava planejando uma viagem de férias em janeiro, mas precisou adiar os planos após sua saída do canal.





"Eu não esperava sair do Mulheres, eu esperava sair de férias no meio de julho e estava planejando as minhas férias de janeiro. Fui pega de surpresa e tive que remodelar a minha vida toda, o que não é um problema para mim, mas eu não planejava isso pra mim, não tinha isso em mente, achava que ia comemorar o aniversário do programa agora em setembro", declarou.

A comunicadora ainda acrescentou que gostava de comandar a atração: ""Foi uma fase feliz no programa, eu gostei demais de fazer o Mulheres, então não foi uma decisão fácil, exatamente porque eu gostava muito, estava muito confortável ali", disse.

E completou: "Mas por outro lado, a gente tem que ter noção de limites e entender que a vida às vezes te coloca numa encruzilhada e você tem que escolher ou para lá ou para cá. E, de verdade, nesse aspecto, eu tenho uma consciência muito presente do que pode e do que não pode para mim. Tomo decisões de um jeito muito tranquilo, eu não sofro", finalizou.

A TV Gazeta iniciou um processo de reestruturação e vem promovendo uma redução salarial de seus principais apresentadores , com uma ordem de 20%. Regina não aceitou as novas condições e manifestou seu interesse em deixar o comando do Mulheres, que ela lidera desde janeiro de 2018.

No lugar da apresentadora assumiram o comando da atração Pamela Domingues e Regiane Tápias.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho