Reprodução/Instagram A atriz Lilia Cabral colocou um ponto final nos rumores de desentendimento com Marina Ruy Barbosa

















Lilia Cabral voltou a ser questionada sobre seu antigo desentendimento com Marina Ruy Barbosa nos bastidores de O Sétimo Guardião, em 2018. Segundo relatos da época, a veterna teria chamado a colega de trabalho de "garota mimada", devido ao atraso da jovem para uma gravação.





Então, durante a coletiva de lançamento de Fuzuê, novela das 7 da Globo em que as duas voltaram a contracenar juntas, Lilia decidiu esclarecer para a imprensa a situação incômoda que viveram:

"Isso já passou, gente. Passado não caminha para frente. Se não estivesse tudo bem, não estaríamos trabalhando juntas. Chega desse assunto", disse, irritada, na noite dessa terça-feira (1). As informações são da revista Veja.

Na nova trama, Lilia viverá Bebel, mãe de Preciosa, personagem de Marina Ruy Barbosa, que é a grande vilã da produção.

Fuzuê terá muitos momentos engraçados que terão como cenário uma grande loja de artigos variados. O local será o epicentro da história, estando rodeado por mistérios e até um tesouro desaparecido, que promete abalar cada vez mais a vida dos personagens da trama.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho