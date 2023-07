Reprodução/Youtube A mentora contou mais detalhes sobre futuro de Patrícia Poeta

Mãe Michelly da Cigana contou com exclusividade ao podcast Não é Nada Pessoal, apresentado por Arthur Pires e por este colunista que vos escreve, que a apresentadora Patrícia Poeta "não está bem". "Eu não vejo ela feliz e realizada na vida amorosa", declarou. A vidente ainda fez uma previsão sobre seu futuro, principalmente agora que está no olho do furacão e lidando com muitos haters.

De acordo com a mentora, algo na jornalista não está legal. "Ela não tá bem. Eu não vejo ela feliz e realizada na vida amorosa. Tem algo no amor que tá faltando pra ela. Tá faltando algo pra preencher", revelou.

"Essa tristeza é na vida sentimental dela ou uma decepção. Parece que ela não encontra o que ela quer pra completar o coração. E às vezes isso tem trazido uma amargura para outras áreas", explicou.





A empresária reforça que mesmo tentando deixar o problema lá fora, muitas vezes isso não é possível. "Eu vejo ela levando isso pro lado profissional. Ela tem que se cuidar. Ela tem sorte e caminhos abertos, mas eu vejo ela envolvida com fofoca e ela não sabendo usar algumas palavras. E essas palavras vão tomar uma proporção maior. Ela tem que tomar bastante cuidado com essa questão da fala", disse.

Mãe Michelly da Cigana ainda afirmou que o cuidado agora é importante, principalmente para evitar novos problemas como os que tem enfrentado atualmente. "A fala pode ser levada de outra maneira, para outro lado. E ela acabar entrando em uma polêmica tão grande quanto ela entrou agora há pouco tempo com o colega de trabalho. Ela vai entrar novamente aí, não vai ser com homem, vai ser com uma mulher", finalizou.

*Texto de Júlia Wasko

