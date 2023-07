Reprodução Débora Moraes, que largou namorado por Luan Santana, tira foto beijando o cantor









Um clique bem romântico de Luan Santana e seu novo affair, Débora Moraes, após um show do sertanejo marcou a primeira foto do casal. Na imagem, a influencer e o cantor aparecem no maior love, trocando beijos, enquanto o artista usa apenas um roupão. O registro foi obtido pelo portal Leo Dias.





A loira se tornou conhecida do público após aparecer nos bastidores de um show de Luan usando, justamente, o roupão do cantor. A criadora de conteúdo digital possui mais de 104 mil seguidores, é de Santa Catarina e tem 21 anos.







Término repentino com Luã Arami

Acredite se quiser, mas a moça deu um "chá de sumiço" de segunda para quarta, após saber que não ganharia um vestido que pediu do namorado. Diante disso, Débora só voltou a falar com o ex para terminar o romance de um ano e meio.



O portal de Leo Dias teve acesso à gravação da conversa do fim do relacionamento, enviado por um amigo próximo do empresário de 25 anos. Débora diz que ama o moço, mas não consegue mais corresponder no relacionamento dos dois.

"Falei que não ia dar [o vestido] na segunda-feira, na terça-feira ela já não me respondeu nada e na quarta eu mandei mensagem, perguntando por que ela estava me ignorando o dia inteiro. Ela disse que queria conversar e terminou comigo", relatou.









* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho