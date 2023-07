Reprodução O ator tentou durar a fila de um dos bares mais movimentos de São Paulo

O ex-BBB Tiago Abravanel, que costuma frequentar bares e baladas no centro de São Paulo, não deixou os clientes do bar Funilaria muito contentes. O ator esteve no local no último fim de semana, mas tentou furar a fila, passar na frente de outras pessoas e roubar a cena, dando um show de estrelismo.



O estabelecimento, localizado entre as ruas Rui Barbosa e 13 de Maio, é um dos mais conhecidos da região do Bixiga e pode contar com filas de até três horas. Além da lotação de sempre, a presença do ator contribuiu para as diversas reclamações nas redes sociais.



De acordo com um perfil no Twitter, o problema começou quando Tiago Abravanel tentou furar a fila e passar na frente das demais pessoas que aguardavam para entrar. O bar estava com lotação máxima, mas isso não foi problema para o ex-BBB, que inclusive colocou seus amigos dentro do evento, passando na frente de todo mundo.



O local conta com música ao vivo, sendo esse um dos principais atrativos. Mas isso não foi um problema para Tiago Abravanel, que logo se apossou do microfone, sendo que ele não era uma das atrações do dia. "Faço questão de dizer: Tiago Abravanel, você é insuportável", publicou o usuário.



Nas redes sociais, o comentário gerou bastante repercussão e os internautas comentaram sobre o caso. "Encontrar o Tiago Abravanel em um rolê deve ser top 10 piores experiências da vida", disse outro. "Passando mal com o Tiago Abravanel estragando o rolê alheio", falou outro. "São Paulo cada dia mais perigoso agora você também corre o risco de encontrar o Tiago Abravanel cantando em algum buraco da cidade", escreveu outro.



*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko