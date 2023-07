Reprodução/Globo O ex-BBB conseguiu se complicar antes mesmo de entrar no reality show

O ex-BBB Gabriel Tavares, conhecido por seu relacionamento tóxico com Bruna Griphao no BBB 23, já queimou a largada e se antecipou para mobilizar seu público para participar de A Fazenda 15. Ele convocou sua equipe de administradores de redes sociais, que já iniciaram bate-papos no Space do Twitter e reativaram os grupos de Whatsapp. Detalhe: Ele ainda não assinou contrato com a Record para integrar o elenco do reality da Record.



A coluna teve acesso a prints que mostram o responsáveis pelas redes sociais de Fop reativando os contatos de fãs e puxando engajamento para pressionar a fixação do modelo no elenco do reality show da Record.

Sua equipe reativou grupos com fãs e torcedores para o cancelado do BBB 23 retomar o engajamento que teve durante o reality show da Globo. Com isso, querem colocar uma pressão na Record para mostrar seu potencial e reforçar a ideia de que de fato estará no elenco de A Fazenda 15. Até pagaram a taxa de US$ 40 para colocar o rosto do rapaz na Times Square, em Nova York, para avisar que ele estará no programa da Record.

A coluna descobriu que Fop não assinou o contrato com a Record até o momento, e que ele sequer tinha recebido a minuta. Pelo menos as pessoas que gerenciam a carreira dele não estão cientes dessa possibilidade. A menos que ele esteja negociando por fora e tenha colocado um outro intermediador para agenciar sua entrada no reality show. Porém, reforçamos que ele não assinou contrato com a emissora.

Péssimo comportamento

Será que Gabriel Fop repetirá seu comportamento do BBB em A Fazenda? Para quem não se recorda, o modelo se envolveu com a atriz Bruna Griphao e em poucos dias de confinamento já recebeu um belo recado do apresentador Tadeu Schmidt.

A relação dos dois participantes era julgada pelo público, e chamou a atenção pelas falas e atitudes abusivas pelo ex-participante da Casa de Vidro do reality show. Desde o início, Gabriel apresentou atitudes que se assemelham a abusos físicos e psicológicos, como, por exemplo, quando puxou Bruna pelo braço para entrar primeiro no confessionário.

O estopim foi quando Tadeu precisou intervir e alertá-los sobre determinadas falas, como "Já já você vai tomar umas cotoveladas na boca", dita por Gabriel. Como esperado, o modelo tentou passar por cima e logo pediu para Bruna dizer que os dois estavam bem e não eram tóxicos, mas isso só intensificou ainda mais toda a polêmica.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko