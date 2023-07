Reprodução/ViNaVivi Marco Antônio de Biaggi, o cabeleleiro dos famosos, revela que foi demitido da Avon durante o processo de quimioterapia

Marco Antonio de Biaggi deu detalhes sobre a sua carreira em entrevista à jornalista Viviane Mascaro no podcast Vi na Vivi e aproveitou a oportunidade para compartilhar revelações de seu trabalho. Uma delas diz respeito ao período em que esteve com câncer (linfoma), em janeiro de 2015. Curado, o hairstylist conta que escondeu que estava doente porque tinha contrato milionário com a Avon.







"Eu tenho muita gratidão à Avon, eu fiquei 14 anos lá, eu ganhei milhões. O dinheiro que eu botei na pandemia no salão para manter aberto era tudo dinheiro da Avon que eu tinha guardado, que eu sempre tive juizo", começou.

E prosseguiu: "Mas a Avon me demitiu eu tomando quimioterapia, tirou minha imagem do brochure, das revistas, que é o poder as revistas da Avon, me chamaram para um lindo almoço no Bela Cintra: 'Olha, o Global não aceita mais spokesperson [porta-voz], nós vamos usar a imagem do Global", revelou.

"Mas Deus é tão maravilhoso comigo, eu já tinha em mente e eu estava lançando uma linha [de cosméticos]", disse no último dia 24.

Na época, o cabeleleiro encarou seis sessões de quimioterapia, perdeu os cabelos e, mesmo assim, seguiu trabalhando. Na última sessão de quimioterapia, voltou ao hospital com dificuldades para respirar e, em maio do mesmo ano, superou uma pneumonia causada pelo vírus SARS.

O profissional teve quatro paradas cardíacas e teve 145 dias de internação, sendo 45 na UTI e a cordou com 32 kg a menos, sem mover as pernas.

Em sua biografia A Beleza da Vida, escrito pelo jornalista João Batista Jr, conta a história do menino pobre, nascido em Pirituba, que hoje é dono de um verdadeiro império da beleza. Pelo seu salão, MG Hair, nos Jardins, em São Paulo, passaram beldades como a bilionária Athina Onassis, a top model Naomi Campbell e a cantora Anitta.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho