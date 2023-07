Thais Magalhães/CBF Brasil X França





O segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo feminina 2023 fez a Globo atingir a melhor audiência de um sábado nos últimos 15 anos. A derrota da Seleção para a França atingiu 16 pontos no PNT (Painel Nacional de Televisão), que analisa a preferência dos espectadores em 15 praças brasileiras.





De acordo com dados da Globo, o índice significa um aumento de 171% na faixa se comparado às quatro semanas anteriores. Neste mesmo horário, a emissora exibe o programa É de Casa.

Em São Paulo, que é a maior praça de medição, a Globo atingiu 15 pontos no horário do jogo. Em comparação às últimas quatro semanas, o crescimento foi de 142%. No Rio de Janeiro, a audiência foi de 18 pontos, com um aumento de 175%.

Copa do Mundo também impulsionou TV paga

Além de exibir o jogo da Seleção na TV aberta, a Globo também disponibilizou a partida para seu público na TV paga. O sportv cobre a Copa do Mundo integralmente, com a exibição de todos os jogos da competição.

Com narração de Luiz Carlos Jr, o segundo confronto das brasileiras alçaram o canal à liderança entre todos os canais da tv paga. O jogo também foi também a maior audiência do sportv desde novembro de 2022, que na época exibia a versão masculina da Copa do Mundo.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.