Reprodução/SBT A atriz foi criticada após fala infeliz durante podcast





As falas de Daniela Escobar sobre as enfermeiras irritou a classe. A atriz afirmou no podcast Papagaio Falante que as profissionais trabalham em hospitais para "catar médico". A frase, no entanto, não foi bem aceitar pela Federação Nacional de Enfermeiros. O órgão ingressou com uma ação civil pública por danos morais coletivos contra a artista.







As informações são da colunista Monica Bergamo, da Folha de S. Paulo. De acordo com ela, a entidade pede uma indenização no valor de 50 salários mínimos à atriz. Atualmente, o montante equivale a R$ 66 mil. Além disso, o órgão insiste que Daniela se retrate publicamente e que o vídeo da entrevista seja excluído.

"Sabe uma coisa que me chama muita atenção, tanto no hospital do Rio Grande do Sul, onde eu tive a cirurgia, quanto lá, em Beverly Hills, onde eu fiquei em Los Angeles? Unhas compridas vermelhas, batom vermelho, ‘maquiadésimas’, cílios postiços...", afirmou a atriz, no podcast de Sergio Malandro e Renato Rabelo.

"Se bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo? Que não existe, que o diretor de arte é um imbecil? É assim, a vida real tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu ficava chocada. Eu ali, passando por aquela situação toda [pensava]: 'Gente, de onde que essa mulher saiu, toda maquiada?'. Elas vão lá para catar médico. Para casar", seguiu ela.

O que diz a Federação de Enfermagem?

Na ação, protocolada na 15ª Vara Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, o órgão afirma que Daniela Escobar proferiu falas de "verdadeira humilhação e agressão moral [...] agindo de forma constrangedora, contra a dignidade da pessoa humana, incentivando o assédio moral e sexual, quer seja no meio ambiente do trabalho ou perante toda sociedade civil".

A Federação também afirmou que "em nenhum momento" a atriz demonstrou arrependimento pela sua fala e tomou a decisão de abrir a ação por conta da revolta de profissionais da classe.

*Texto de Daniele Amorim

Daniele Amorim é jornalista formada pela Anhembi-Morumbi com pós-graduação na USP. Apaixonada por música, séries, futebol, maquiagem e falar amenidades no Twitter. Siga: @eudaniamorim.