A Globo já escolheu a substituta de Monica Iozzi no remake de Elas por Elas. A novela, que será exibida no horário das seis após o fim de Amor Perfeito, terá Paloma Duarte no lugar da comediante. Iozzi revelou nesta sexta-feira (28) que precisou sair do elenco do folhetim por problemas de saúde.





As informações sobre a escolha de Paloma Duarte são do jornal Extra. A atriz viverá Natália, papel originalmente de Joanna Fomm na primeira versão. Na trama, a personagem volta ao convívio das amigas de adolescêcia com objetivo de descobrir quem delas matou seu irmão Zé Roberto na juventude.

Além de Paloma Duarte , outras atrizes já estão confirmadas no remake. São elas: Deborah Secco, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli, Isabel Teixeira, Karine Teles e Késia. O remake tem a direção de Amora Mautner e previsão de estreia para setembro.

Monica Iozzi publicou texto para fãs

Na noite de sexta-feira (29), Monica usou as redes sociais para explicar que está de saída do elenco de Elas por Elas. "Nestes anos todos de carreira e vida pública, eu sempre fui transparente com vocês, né, gente? E essa continua sendo uma característica minha. Por isso estou aqui, agora, para contar que estou saindo do elenco da novela 'Elas por elas', por questões de saúde".

A atriz explicou que há pouco mais de um mês começou a passar mal de maneira recorrente. "Com infecções e a imunidade baixa, tive alguns episódios que chegaram a me levar ao hospital algumas vezes. Mas calma, gente! Eu estou bem, com acompanhamento médico, mas, infelizmente, esse quadro impede que eu me doe 100% ao trabalho".

"Hoje, em conversa com a TV Globo, optamos por eu não estar mais no elenco. É claro que isso me entristece, mas realmente é a menor coisa a se fazer agora. Preciso dar atenção total à minha saúde, ao meu bem-estar", finalizou.

*Texto de Daniele Amorim

