Reprodução/Divulgação Pepita lança clipe da releitura de um grande clássico da Mc Katia

























A cantora Pepita acaba de lançar o proibidão Na Arte do Sexo, releitura do hit de MC Kátia. O som, disponível nas principais plataformas digitais, conta com direção artística da dançarina em clipe gravado diretamente de sua casa. A principio, a ideia era de que as duas funkeiras gravassem juntas, mas diante da condição de saúde de Kátia, a colaboração foi impossibilitada.





“Sempre gostei desse funk e a convidei para gravar o clipe. Mas, ela me confidenciou que estava passando por um momento delicado com um problema de saúde e eu a ajudei no que pude. Porém com essa situação toda, ela não conseguiu participar”, explica Pepita.

Devido à saúde debilitada de Mc Katia, que precisou retirar um mioma e tratar uma trombose, a artista deu continuidade ao projeto mesmo sem a participação da compositora da música. “Criei toda a ideia e convidei três bailarinas minhas e fiz acontecer, com o auxílio do meu marido, Kayque Nogueira”, conta Pepita.

O convite para regravar Na Arte do Sexo veio do produtor e marido da Mc Katia, Dj LD. “Quando ele me falou, aceitei na hora, porque amo essa música e fazia muito tempo que eu não gravava um proibidão. Dei algumas ideias também na hora da gravação e o resultado ficou bem legal. Amo a Katia e estou honrada de gravar esse hit”, comemora a dona do hit Perdeu.

A funkeira, ainda, reforçou sua admiração pela veterana. “A Katia é o verdadeiro cristal do funk para mim. Desde quando morava no Rio de Janeiro e era dançarina, gostava muito do jeito que ela, a Valesca e a Tati cantavam. Achava incrível mulheres empoderadas cantando em um ambiente totalmente masculino de baile funk. Elas inspiraram muito a minha carreira”, disse.

Recentemente, Pepita foi convidada para ser madrinha de bateria da escola de samba paulistana Unidos de São Lucas. Na ocasião, a influenciadora digital foi homenageada na quadra da agremiação pela comunidade, amigos e fãs.





* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho