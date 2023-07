Divulgação/Globo Filmes Fernando Montenegro retornará como Nossa Senhora na sequência





















O Auto da Compadecida 2 vem aí! E, também, uma relevação exclusiva sobre a sequência do sucesso nacional que deve estrear em 2024. No site da Agência Nacional do Cinema (Ancine), veio à tona a sinopse oficial do longa-metragem. A descrição estava guardada a sete chaves, mas a coluna teve acesso à narrativa e as informações publicadas no portal da empresa.





Depois de 20 anos desaparecido, João Grilo retorna à pequena Taperoá para se juntar ao seu velho companheiro Chicó. Acontece que agora ele é recebido como uma celebridade na cidade. Afinal, reza a lenda que havia sido morto por bala de espingarda e ressuscitado após um julgamento que tinha o Diabo como acusador, Nossa Senhora como defensora e o próprio Jesus Cristo como juiz.

Disputado como principal cabo eleitoral pelos dois políticos mais poderosos da cidade, ele faz de tudo para finalmente aplicar o golpe que vai lhe render muito dinheiro e, quem sabe, vida mansa - como se fosse possível que ele se aquietasse. Só que nada sai como planejado e ele acaba alvejado pelo mesmo cabra que o havia matado anos antes. O filme ainda instiga o público a questionar "Será que a Compadecida vai intervir para salvá-lo novamente?"



No site, a Ancine ainda expõe as fontes de arrecadações para produção de o Auto da Compadecida 2 em um valor total de R$ 18.000.000 milhões provenientes de cunho legislativo entre outras fontes do período de captação vigente a partir da aprovação inicial em 15 de maio deste ano.

A narrativa baseia-se na peça teatral Auto da Compadecida de 1955, de Ariano Suassuna. A nova produção trata-se de uma continuação de O Auto da Compadecida e conta com o elenco que inclui Matheus Nachtergaele e Selton Mello reprisando seus papéis de João Grilo e Chicó, respectivamente.

Taís Araújo foi confirmada no elenco para interpretar o papel de Nossa Senhora, vivido por Fernanda Montenegro no primeiro filme.

