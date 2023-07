Reprodução/SBT A atriz foi criticada após fala infeliz durante podcast

Durante sua participação no podcast Papagaio Falante, a atriz Daniela Escobar afirmou que as enfermeiras do Brasil e dos Estados Unidos se arrumam para "catar médicos" nos hospitais. "De onde é que essa mulher saiu? Como é que ela tá maquiada? Elas vão lá pra catar médico e casar", disparou.

A apresentadora estava contando que o fato chamou muito sua atenção, pois viu a mesma cena em um hospital no Rio Grande do Sul e em outro em Beverly Hills: "As enfermeiras estavam de unhas compridas vermelhas, batom vermelho, maquiadézimas, cílios postiços, parecia que a mulher tava saindo da festa e indo trabalhar ou indo pra festa daqui a pouco".

Daniela ainda complementou dizendo que se colocassem isso numa novela, seria ridículo. "Se bota isso numa novela, não vão dizer que é ridículo? Que não existe e que o diretor de arte é um imbecil? É assim, a vida real. Tanto aqui no Brasil quanto lá. Eu ficava chocada. De onde é que essa mulher saiu? Como é que ela tá maquiada? Elas vão lá pra catar médico e casar"

Com a repercussão, o Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul emitiu uma nota sobre o ocorrido, e deixou claro o descontentamento com a fala da artista.

"O Conselho Regional de Enfermagem do Rio Grande do Sul (Coren-RS) repudia veementemente a declaração da atriz Daniela Escobar durante episódio do podcast Papagaio Falante, em que se refere que mulheres profissionais de Enfermagem que usam maquiagem e cílios postiços, fazem isso para 'catar médico'. A fala da atriz desrespeita as trabalhadoras da categoria, já que a forma como se maquiam e se cuidam esteticamente em nada tem a ver com a assistência prestada aos pacientes", inciaram.

"O Coren-RS enfatiza que este tipo de declaração só corrobora com o desrespeito vivenciado pelas profissionais de Enfermagem, expostas diariamente à violência, à intolerância e ao machismo nos serviços de saúde. Salientamos que não há mais espaço para esse tipo de comportamento em sociedade e não admitimos que falas como o da atriz sejam direcionadas à maior força da saúde", finalizaram.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko