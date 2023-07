Melissa Haidar/Band Wilson morreu após complicações em reflexo de um acidente de carro





































Wilson, seminifinalista do MasterChef Profissionais 2022, morreu aos 40 anos na última sexta (21) após um acidente de carro em Sorocaba, no interior de São Paulo. Desde então, o campeão da mesma edição, Diego Sacilotto, decidiu levantar uma campanha nas redes sociais para custear o suporte necessário em virtude da morte do amigo e ex-rival de competição.





Em entrevista à Band, Simone, esposa de Wilson, falou sobre a ajuda dos amigos e dos fãs para que o velório e o enterro fossem pagos. "Os amigos dele são mais do que amigos. Eles são família. É a família que escolheu ele. Diego foi o primeiro a falar, eu sei que você está com a mente a mil por hora, mas deixa eu fazer uma campanha para poder ajudar com os gastos", disse.

Simone e o marido deixaram o Rio de Janeiro com o filho Arthur, um menino autista de 9 anos, em razão dos novos trabalhos que surgiram em Sorocaba.

"Ele era o meu único provedor. Eu faço o meus trabalhos de papelaria, mas não podia trabalhar fora. Meu trabalho não garante o sustento. Diego pediu, 'deixa eu fazer a campanha, por favor. Me manda seu pix'. E aí ele começou a fazer a campanha nas redes sociais. O velório e o enterro foram pagos com o dinheiro dos fãs. Eu agradeço imensamente por isso", disse.

"Isso foi muito legal porque eu sabia que ele era respeitado e que todas as mensagens que consegui responder até agora falam a mesma coisa. Além da força que Deus está me dando, a força dos fãs me ajuda muito. Eu vejo o que eu tinha em casa e que eu já sabia. Ele era o Wilson da televisão. Ele era tudo isso e muito mais", completou.

Wilson sofreu um acidente de carro exatamente uma semana antes de morrer. Ele, que dirigia o veículo, estava parado no sinal quando foi colidido por outro que vinha logo atrás. Em razão disso, Wilson desenvolveu uma trombose e teve uma embolia pulmonar. Ele tinha diabete, o que agravou o estado.



* Texto de Lívia Carvalho

