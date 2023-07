Divulgação A cantora teve seu túmulo vandalizado após protesto dos fãs

Desde que a cantora Gal Costa foi enterrada em seu túmulo no Cemitério da Ordem Terceira do Carmo, na Consolação, não havia uma placa de identificação com seu nome. Entretanto, as inúmeras reclamações e protestos dos fãs da artista resultaram em uma reforma no local. Agora, o túmulo conta com o nome Gal e as datas de seu nascimento e morte.



Os fãs da cantora de MPB protestaram até mesmo nas redes sociais e culparam Wilma Petrillo de ser responsável pela falta de identificação no túmulo de Gal.

Na última quarta-feira (26), um fã visitou o local e mostrou os detalhes da placa no Canal do Matiolas, no YouTube. "Isso está gerando uma grande polêmica. É um cemitério muito bonito, mas pequenininho", relatou.

Em maio, fãs organizaram um protesto no cemitério, levando uma placa de acrílico com o rosto de Gal para sinalizar o local do enterro. De acordo com amigos da cantora, ela desejava ser enterrada no Rio de Janeiro, ao lado da mãe.

O ex-empresário de Gal, Paulinho Lima, também discutiu com a viúva nas redes sociais, após Wilma publicar fotos no cemitério. "Não é justo que seja sepultada num jazigo que não é [o dela]". Nem que seja dificultada a chegada de seus fãs e amigos para homenagens e despedidas finais. Por que isso tudo está acontecendo? Quem deseja apagar e esconder essa pessoa amada por tantos? O que há por trás de tudo isso?", disparou.

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko