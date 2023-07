Reprodução Felipe Prior foi condenado a seis anos de prisão pelo crime cometido em 2014













Após ouvir os conselhos de seus amigos, o ex-BBB Felipe Prior mudou a sua equipe de defesa e contratou o escritório criminalista Kehdi Vieira Advogados para representá-lo perante a Justiça, na intenção de reverter a decisão que o condenou à prisão em primeira instância.





A mudança ocorre após a 7ª Vara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo condená-lo, em primeira instância, a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro . Os sócios Renato Stanziola Vieira e Rachel Lerner Amato estarão à frente das ações. As informações são de Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo.

"São quatro processos penais. Assumimos a defesa de todos. Nossa prioridade será reverter a condenação dele no Tribunal de Justiça de São Paulo, já que os outros ainda estão em fase de investigação", afirmou um dos sócios do escritório.

Acusações contra Felipe Prior



O ex-BBB foi acusado de estupro e de tentativa de estupro por três mulheres em 2020, ano em que ficou famoso ao participar do reality Big Brother Brasil, da Globo.

Uma das vítimas, identificada por Themis, denunciou ter sido estuprada por Prior em agosto de 2014. A decisão judicial diz que ele usou força física para cometer o ato violento, agindo de forma agressiva "segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que 'não queria manter relações sexuais'".

Na sentença proferida no início deste mês, a juíza diz que não há dúvida de que houve crime citando o prontuário médico da vítima, que atesta laceração na região genital , prints de mensagens entre Themis e o réu, depoimentos dela, de Prior e de testemunhas de defesa e de acusação.

O documento ainda registra que o crime teria acontecido após uma festa de jogos universitários da InterFAU, competição realizada pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP (Universidade de São Paulo). Prior sempre negou as acusações.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho