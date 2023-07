Reprodução/Instagram Dani Faria Lima lança seu livro de receitas neste sábado (29) em São Paulo





Chef queridinha de famosos como Reynaldo Gianecchini, Deborah Secco e Rodrigo Hilbert, e também de milhões de pessoas na internet, Dani Faria Lima reuniu suas melhores receitas e as publicou em um livro, intitulado Você Mais Saudável, que ela lança neste sábado (29) em São Paulo.





Formada também em administração de empresas, com mais de 1,6 milhão de seguidores, Dani ganhou repercussão com sua comida caseira. Com a prerrogativa dos valores nutricionais, saudável ao corpo e mente, ainda vem temperada com muito amor. Cozinhar com a preocupação da qualidade, do sabor e com o coração é sua marca.

"Meu objetivo é mostrar que é possível ter uma alimentação saudável sem complicação, e que cuidar do corpo e da mente são partes essenciais de um estilo de vida equilibrado", disse Dani Faria Lima à coluna.

Nas redes sociais, Dani é um verdadeiro fenômeno entre os amantes de vídeos e conteúdos voltados à gastronomia. Tudo por conta de sua maneira descomplicada de ensinar receitas com amor e demonstrando sua preocupação com a qualidade e o sabor dos preparos.

Você Mais Saudável traz dicas rápidas, fáceis e inovadoras. O livro une criações autorais com pratos já conhecidos, oferecendo uma alimentação saudável, não apenas para dentro da cozinha do leitor, mas para sua vida. Sugere uma mudança de comportamento, na forma como enxergamos a comida, seus sabores e o comer saudável.

Dani Faria Lima fará o lançamento de Você Mais Saudável neste sábado (29) ne livraria Drummond, dentro do Conjunto Nacional, na Avenida Paulista, 2073. Ela estará no local para receber seus fãs e autografar os livros a partir das 17h.