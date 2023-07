Divulgação/TV Globo O ex-BBB Felipe Prior foi condenado no sábado (8) a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro

























Felipe Prior foi condenado nesse sábado (8) a seis anos de prisão em regime semiaberto por estupro. A decisão é da juíza Eliana Cassales Tosi Bastos, da 7ª Vara Criminal de São Paulo, e refere-se a uma denúncia feita em 2020. A condenação é em primeira instância. O caso corre em sigilo e o ex- BBB pode recorrer em liberdade. As informações são do UOL.





A acusação contra Felipe Prior



A vítima, identificada por Thermis, denunciou ter sido estuprada por Prior em 2014. A decisão judicial diz que ele usou força física para cometer o ato violento, agindo de forma agressiva "segurando-a pelos braços e pela cintura, além de puxar-lhe os cabelos, ocasião em que Themis pediu para ele parar, dizendo que 'não queria manter relações sexuais'".

Ainda no documento, a juíza diz que não há dúvida de que houve crime citando o prontuário médico da vítima, que atesta laceração na região genital, prints de mensagens entre Themis e o réu, depoimentos dela, de Prior e de testemunhas de defesa e de acusação.

Uma das advogadas da vítima, Maira Pinheiro diz receber a sentença "com muito alívio após três anos e meio de muita luta".



"Nossa cliente foi achacada, nós, advogadas, fomos muito atacadas durante esse processo, e essa condenação vem como reconhecimento de que tínhamos razão desde o início", declarou.

A advogada destaca que vai recorrer da decisão por entender que a pena imposta ao agressor foi baixa, "dada a brutalidade do crime". "Esperamos que, nas instâncias superiores, a pena seja aumentada, e o regime seja o fechado", diz Maira, Além dela, também participam da defesa de Themis a advogada Juliana Valente, com o apoio dos advogados Maurício Dieter, Caio Patricio de Almeida, João Bechara Calmon e Guilherme Perissé.

"Esperamos que essa condenação sirva como lição e alerta para as pessoas que seguem cultuando esse sujeito como uma celebridade a se questionem se querem se associar a um estuprador condenado.", afirmou.

Como denunciar o crime de violência contra a mulher?

Mulheres que passaram ou estejam passando por situação de violência, seja física, psicológica ou sexual, podem ligar para o número 180, a Central de Atendimento à Mulher. Funciona em todo o país e no exterior, 24 horas por dia. A ligação é gratuita. O serviço recebe denúncias e faz encaminhamento para serviços de proteção e auxílio psicológico. O contato também pode ser feito pelo WhatsApp no número (61) 9610-0180.

