O piloto de helicóptero Hamilton Alves da Rocha, conhecida como Comandante Hamilton, trabalha como piloto-jornalista no SBT. Entretanto, os internautas começaram a sentir sua ausência nas reportagens do Primeiro Impacto, e perceberam que já faz algumas semanas que ele não aparece no vídeo. A partir daí, começou uma especulação sobre sua possível demissão.



Mas de antemão a coluna avisa: Comandante Hamilton segue contratado pelo SBT. E quem afirma isso é a própria emissora. Sua ausência nas reportagens foi justificada por um detalhes de contrato: ele estourou as horas de voo em julho.

Sim, caro leitor. Comandante Hamilton tem um contrato com o SBT que prevê uma determinada quantidade de horas de voo em serviço, e a emissora esgotou suas reservas rapidamente neste mês.

Com isso, o piloto não tem dado as caras no vídeo há um bom tempo, provocando o boato de que teria sido demitido. Quando, a verdade é que ele "queimou a largada" no início do mês ao ser muito requisitado, e agora está usufruindo de seu período de descanso. Mas em agosto, segundo o SBT, ele voltará ao ar e aos ares.

O piloto foi contratado pela emissora em 1994 para comandar o Helicóptero do Gugu e realizar filmagens aéreas no Domingo Legal. Em 2003, Hamilton deixou a emissora para trabalhar em outras emissoras, como a RedeTV!, Band e Record, mas em abril, após 20 anos na concorrência, ele retornou aos SBT.

Desde então, ele tem integrado a equipe do Primeiro Impacto, um dos telejornais da emissora. Por meio de um helicóptero, ele cobre em tempo real os principais acontecimentos do dia. Além disso, o profissional também fica disponível para outras demandas, como em reportagens do SBT Brasil e SBT News.

