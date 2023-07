Divulgação A cantora contou mais detalhes sobre seu tratamento

No próximo domingo (30), a Record exibirá no Domingo Espetacular uma entrevista exclusiva com a cantora Simony, onde a artista contará mais detalhes sobre a reta final de seu tratamento contra um câncer de intestino. A coluna recebeu em primeira mão alguns recortes desta reportagem e agora traz mais detalhes.



Em 2022, a artista descobriu que tinha câncer de intestino e desde então tem realizado os devidos tratamentos. Na última terça-feira (25), Simony realizou a penúltima sessão do ciclo de quimioterapia.

No bate papo, a cantora revelou que tudo isso a transformou. "Estou num momento de me descobrir. De verdade. Eu sou uma nova pessoa hoje. Desde o dia que eu descobri, venho num crescente como ser humano, tentando entender várias coisas da minha vida", confessou.

Além disso, as mudanças que aconteceram em sua vida conseguiram fazer com que ela entendesse que queria mudar. "Muitas vezes eu fiz coisas que eu não queria fazer. Eu estive em lugares que não queria estar. E hoje eu não quero mais isso", disse.

Por fim, Simony ainda celebrou o resultado dos exames que apontam a remissão da doença, mostrando-se otimista a todo momento: "Não entro em nada pra perder".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko