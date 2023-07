Reprodução/Instagram A apresentadora deu um toque em Fabíola Reipert

Na última terça-feira (25), a apresentadora Ana Maria Braga esteve nos estúdios da Record na Barra Funda, na zona oeste de São Paulo, e encontrou a jornalista Fabíola Reipert. Com bom humor, aproveitou para dar um puxão de orelha na colega: "Manera, tá?"











Em sua chegada, a apresentadora cumprimentou o Reinaldo Gottino, Fabíola Reipert, Lombardi e a cobra Judite, e esse puxão de orelha foi aplicado de uma maneira bem descontraída.



Ao olhar para Fabíola, Ana Maria logo relembrou as fofocas e notícias que saíram sobre ela no quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral. Ela desejou sucesso ao grupo, mas deu seu recado final, deixando a fofoqueira vermelha: "E manera, tá?", disparou.







Ana Maria visitou o local onde são realizadas as gravações do programa Balanço Geral, pois esse é o mesmo estúdio em que a apresentadora gravava o Note e Anote, seu programa na Record nos anos 1990.



Ana Maria Braga de volta à Record após 24 anos pic.twitter.com/cfBzt1z3pQ — Coluna do Gabriel Perline (@ColunaDoPerline) July 25, 2023

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko