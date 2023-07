Reprodução/Instagram A atriz revelou que mais uma notificação extrajudicial

Em seu Instagram, a atriz Samara Felippo fez um vídeo contando que recebeu mais uma notificação extrajudicial. O pai de suas filhas, Leandrinho Barbosa, enviou um pedido para redução da pensão das meninas. De forma irônica, a atriz disse: "Ele casou novamente, teve outros filhos. Nada mais justo que reduzir a pensão das minhas crianças".



"Hoje, eu acabei de receber outra notificação extrajudicial, mas eu não vim aqui reclamar não. Parece que eu estou, mas não. É, ele mandou outra. Nossa eu recebo sempre isso aqui em casa", disparou.

Na publicação, a artista fez uma reflexão sobre o acontecimento. "Ele casou novamente, teve outros filhos. Nada mais justo que reduzir a pensão das minhas crianças", explicou.

"Mesmo ganhando dinheiro, sendo sócio de uma multinacional. Gente, pensa. Contando com as minhas, a primeira do primeiro casamento mais duas agora dessa, uma que ele tá pedindo DNA. Mas isso não tem nada a ver comigo. Aliás tem sim, reduz a pensão. Como é que uma pessoa pode sustentar tantos filhos assim gente? Não é o ideal, não é o ideal", completou.

Samara afirma que precisa pagar escola, plano de saúde, roupa, alimentação, presentes, atividades extracurriculares, aluguel, celular, gasolina. "Sabe quantas milhões de mulheres, mães solo, tão aí reclamando por aí? Mas eu não", afirmou.

Em tom irônico, a atriz agradece a decisão do juiz: "Então eu só queria agradecer ao juiz que é homem. Ah, é uma mulher? Não, não, não. Uma mulher, não. É a sociedade que mata e invisibiliza mães todos os dias e torna essas causas justas. Valeu!".

*Texto de Júlia Wasko

Júlia Wasko é estudante de Jornalismo e encantada por notícias, entretenimento e comunicação. Siga Júlia Wasko no Instagram: @juwasko