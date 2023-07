Reprodução/Mulheres Regina Volpato ensina receita curiosa de neta de Palmirinha na tarde dessa quarta (26)

Regina Volpato decidiu inovar receita de Palmirinha, ao menos, no nome. A famosa rosquinha doce da vovó, carinhosamente apelidada de "piroquinha" pela veterana que nos deixou em maio, foi nomeada de "pirocão" pela apresentadora. A artista se divertiu com a culinarista Adriana Rosa, que seguia os ensinamentos deixados pela vó na tarde dessa quarta (26) no programa Mulheres.







No momento em questão, as duas preparavam a receita quando Regina verbalizou sua impressão estética acerca do alimento: "Ih, o meu abriu... Pirocão", soltou, divertindo-se com Adriana. No vídeo abaixo, compartilhado pela apresentadora no Twitter, a famosa exibe o trecho: "Hoje fizemos a receita que a Palmirinha chamava de 'piroquinha', mas eu adaptei", escreveu na legenda.



Hoje fizemos a receita que a Palmirinha chamava de “piroquinha”, mas eu adaptei ☺️ pic.twitter.com/DKu1HNFuoT — Regina Volpato (@volpato_regina) July 27, 2023









A brincadeira divertiu os internautas nas redes sociais que não hesitaram em ressaltar que vão sentir falta do bom humor da apresentadora no comando do programa da TV Gazeta. "Diva master! Vou morrer de saudades de você!", disse um. "Morta KAKAKAKAKA PIROCÃO! E falou com gosto, né? Até encheu a boca", brincou outra. "É a mandioca, é o pirocão", escreveu uma terceira.











Regina está vivendo seus derradeiros momentos à frente do vespertino, Mulheres, da emissora. A apresentadora está cumprindo o período de aviso prévio, sendo nesta sexta-feira (28) seu último dia no comando do programa.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho