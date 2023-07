Reprodução/Thereza Eugenia A fotógrafa baiana Thereza Eugenia registrou imagens de Gal Costa e de outros artistas consagrados da MPB

























Thereza Eugênia revelou, em suas redes sociais, que teve sua socilitação para publicar um livro de fotos de Gal Costa recusada. A mulher de 83 anos é referência por ter registrado diversos artistas da MPB, inclusive, é comum os seguidores encontrem vários deles em seu perfil do Instagram. Na recente foto postada pela baiana, em que aparece a artista ao lado da cantora Simone, um internauta então sugeriu:





"Thereza, lança um livro com as fotos de Gal!!!! Nunca te pedi nada!", escreveu nos comentários. E a fotógrafa respondeu: "Amigo tive está intenção, mas pra lançar um livro você tem pedir autorização ao dono ou dona dos direitos e já me falaram que não vai ser possível!", contou.

















isso aqui me deixou muito triste pq vcs sabem o motivo pic.twitter.com/Az84YMwatI — samantha jones (@leiadropz) July 26, 2023





























A revelação foi o chamariz para atrelar a proibição ao nome de Wilma Petrillo, viúva de Gal Gosta, que morreu em novembro de 2022 e que, recentemente, teve seu nome atrelado às acusações da ex-empresária.

Isso porque em reportagem de fôlego da edição de julho da revista Piauí, testemunhas trouxeram o histórico de Wilma em um passado traumático . Entre os relatos, fontes acusaram a ex-empresária de cometer assédio moral a ex-funcionários, ameaça, de falir a artista e, mais recentemente, as acusações incluíram suspeitas da mulher ter matado a sua companheira .

Thereza, por sua vez, traz os bastidores de artistas consagrados na década de 1970 e 1980 no livro de fotos Thereza Eugenia: Portraits 1970-1980 - 1º Edição, lançado em 2021 pela Editora Barléu. A obra, com 192 páginas tarz parte de seu acervo de fotografias com imagens de Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil, Dorival Caymmi, Fafá de Belém, entre outros, além da saudosa Gal.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho