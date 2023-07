Reprodução/Instagram O ator ficou constrangido no programa Mais Você

Nesta quinta-feira (27), o ator Rainer Cadete, que interpreta Luigi na novela Terra e Paixão, esteve no programa Mais Você comandado por Ana Maria Braga. Apesar da boa conversa, uma boa torta de climão se instaurou após a apresentadora perguntar sobre seu papel e apontar um furo na trama de Walcyr Carrasco.



"Sabe o que eu queria entender no começo dessa novela? Você [Luigi] conheceu ela [Petra, vivida por Débora Ozorio] pelo Tinder e chega num jato", começou a apresentadora do matinal. "Como é que um trambiqueiro desses, que não tem nem conta em banco, consegue ter trambicado um jato para chegar na fazenda do Antônio e da noiva?", questionou.

Aos risos nervosos, o ator tentou explicar o que aconteceu: "Olha, é uma coisa muito engraçada mesmo. Porque ele não tem dinheiro nem pra pagar a pousada que ele ficou".

"Mas ele chega em grande estilo, com um terno maravilhoso, no jatinho, faz aquela grande chegada ali, a Irene e a Petra esperando ali, foi triunfal essa chegada. Ele vive de pequenos golpes, né? Ele dá um golpe, com o que ele consegue arrecadar nesse golpe ele já investe no próximo golpe", lembrou.

"Na história parece que ele viajou até o Paraguai, que faz ali fronteira com o Mato Grosso do Sul, do Paraguai ele pegou um avião e voou até a cidade [a fictícia Nova Primavera, onde se passa Terra e Paixão]", continuou.

"Então, foi um pouco mais barato [voar do Paraguai], mas deu a entender que ele chegou da Itália, no jatinho dele, e que a família dele é muito rica, da nobreza italiana, de milionários, essa é a lorota que ele conta", completou.

*Texto de Júlia Wasko

