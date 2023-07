Reprodução/Divulgação Herdeiras do apresentador Silvio Santos vivem clima péssimo sobre dinâmica de programas no SBT





































Há um envidente mal estar entre as herdeiras do apresentador Silvio Santos, proprietário da terceira maior emissora do país. A comprovação do clima péssimo entre elas diz respeito a Silvia Abravanel, a segunda filha do comunicador, ter deixado de seguir as outras cinco irmãs no Instagram — Cintia, Daniela, Patrícia, Rebeca e Renata.





Tudo porque Silvia ficou fora do comando da atração infantil Bom Dia & Cia. Sua irmã e atual vice-presidente da emissora, Daniela Beyruti, determinou que o programa retorne à grade do SBT sem a apresentadora, somente com exibição de desenhos, devido à baixa audiência para o horário.

Este fator, de acordo com a revista Veja, teria sido o estopim para que a comunicadora se revoltasse com as irmãs e deixasse de segui-las nas redes sociais.

Silvia ainda está à frente do Sábado Animado, também voltado para a programação infantil, mas já é falado internamente que, se a audiência não reagir, também sofrerá cortes.

Como se sabe, Silvio já não frequenta o SBT e, por isso, não palpita como antes nas mudanças de programação. De agora em diante, portanto, as decisões devem ser feitas entre as irmãs.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho