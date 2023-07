Reprodução/Instagram Felipe Suhre é amigo e ex-repórter de Ana Maria Braga no Mais Você, da Globo





























Felipe Suhre compôs o time de jornalismo da Rede Globo por mais de 10 anos, tendo atuado no Profissão Repórter e no programa Mais Você, de Ana Maria Braga, veterana de quem é muito amigo. Desde que o jornalista pediu demissão do canal ao receber um "chamado interno", hoje o ex-Global se posiciona como um "mentor de comunicação" e viaja pelo país dando treinamentos e palestras. E foi por conta deste livro que ele falou abertamente pela primeira vez sobre sua sexualidade.





Em seu primeiro livro, Verdade: Um Lugar Para Todos, Suhre entende que sua missão é ajudar pessoas a encontrarem suas próprias verdades e firmarem suas vozes no mundo para que se expressem livremente, deem vazão aos seus sonhos e criem formas mais humanizadas e colaborativas de se relacionar.

“Existe uma frase bastante conhecida, de João, 8:32, que diz: 'E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará'. Apesar de um conceito milenar, são poucas as pessoas que chegam realmente a viver essa libertação. Na maioria das vezes, ficamos à espreita da verdade, ou omitimos os fatos, escondendo-a de quem mais precisa dela: nós mesmos", discorre o autor, que alcançou mais de cinco mil pessoas meio de seus cursos.

Suhre considera que reconhecer a si mesmo como homossexual foi a "virada de chave" de sua vida em todos os âmbitos e seu ponto de partida para a liberdade. Isso porque Felipe narra desde a saída da Globo à descoberta do seu lugar no mundo – passando por um grande momento de aceitação: sua sexualidade.

"Verdade: Um Lugar Para Todos é para todo mundo que busca a libertação dos estereótipos, das inseguranças e das opiniões alheias. Para quem está perdido em seu caminho, tateando no escuro, sem coragem de assumir quem verdadeiramente é", afirma a Buzz Editora.

O autor, portanto, instiga seu público a refletir sobre as escolhas que fazem na vida, sobre o nível de autoconhecimento, se estão desbloqueando seus caminhos espirituais e buscando a evolução.

"É essa transformação de mentalidade, de autoconhecimento e de postura que fazem do livro uma jornada guiada rumo a uma vida de plenitude, abundância e felicidade", encerra a editora.

* Texto de Lívia Carvalho

