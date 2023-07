Reprodução/ divulgação/ brasileirinhas e divulgação/ globoplay Marcelo Ribeiro lembra carreira como ator pornô em documentário da Xuxa













Marcelo Ribeiro protagonizou o segundo episódio do documentário de Xuxa Meneghel e recordou o estrelato no ramo pornográfico com Estranho Amor, lançado pela produtora Brasileirinhas em 2008 -- opção que seguiu ao ver "as portas se fecharem" com a proibição de Amor Estranho Amor, longa feito com a loira.





O reencontro foi gravado 40 anos depois de protagonizarem o filme juntos. Marcado pelo personagem, Ribeiro relata que não conseguiu seguir na carreira e que, diante das dificuldades financeiras, optou por estrelar o filme pornô que, inclusive, foi uma paródia de Amor Estranho Amor.

O homem, então com 37 anos na época, estrelou Estranho Amor em meio ao "boom" dos filmes explícitos. A oportunidade rendia cachês altos aos talentos que estavam no mercado. Nomes como Alexandre Frota, Rita Cadillac e Gretchen eram conhecidos do grande público nos longas.

Hoje, com 52 anos, Marcelo é descrito como empresário no documentário, mas já contou em outras entrevistas que, nos últimos anos, também exerceu a função de fotógrafo e atuou na área da Tecnologia da Informação.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho