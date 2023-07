Reprodução/Record Thiago Servo foi campeão da primeira temporada de A Grande Conquista





Thiago Servo foi premiado na última semana com um cheque de R$ 1 milhão por ter vencido a primeira temporada de A Grande Conquista. Embora o valor faça brilhar os olhos de qualquer ser humano, e o próprio sertanejo tenha muitos planos para usar o dinheiro, ele não ficou milionário, já que o montante ao qual terá acesso é infinitamente menor. E a coluna te explica o motivo.







É sabido por todas as pessoas que participam de reality shows da Record que a emissora costuma aplicar descontos fiscais na hora de expedir a ordem de pagamento dos valores, e empurra ao beneficiário do prêmio a obrigação de arcar com este custo. Recentemente, Boninho veio a público alfinetar a rede de Edir Macedo reduz os ganhos dos participantes por conta deste inconveniente.



Por conta destes custos iniciais, Thiago tem uma perda de 27,5% do valor. Ou seja, o prêmio de R$ 1 milhão é reduzido a R$ 725 mil. Esta é a quantia que será depositada efetivamente em sua conta. Mas as deduções não param por aí.



Como ele tem uma empresa de comunicação que agencia sua carreira e foi a responsável por indicá-lo à equipe que fechou o elenco de A Grande Conquista, existe um acordo do mercado que indica o repasse de 20% de todos os ganhos obtidos ao longo do programa. Portanto, destes R$ 725 mil serão reduzidos outros R$ 145 mil, que ficarão como comissão aos seus agentes.

Portanto, do prêmio de R$ 1 milhão, Thiago Servo poderá usufruir apenas de R$ 580 mil. Mas a situação financeira do sertanejo anda tão ruim que ele pode nem chegar a ver a cor deste dinheiro. Recentemente, um blog de fofocas informou que a Justiça mandou penhorar o cachê do rapaz, que acumula uma dívida de mais de R$ 1,3 milhão.

Este valor corresponde à compra de uma aeronave e de um carro nos tempos em que ainda fazia dupla com a cantora Thaeme Mariôto. E ele deixou de honrar o compromisso após ver sua vida financeira ruir desde que foi demitido da dupla e passou a fazer carreira solo.



A coluna já tinha noticiado aqui um outro processo que existe contra Thiago Servo, aberto por um escritório de advocacia que ele havia contratado para representá-lo, mas que não teria pago pelos serviços. A dívida cobrada na Justiça está na casa dos R$ 60 mil.

Thiago ganhou outros prêmios menores em sua passagem pelo reality da Record, frutos de bonificações por participações em provas e ações de merchandising promovidas por patrocinadores. Mas todo o dinheiro acumulado não é suficiente para quitar as pendências financeiras e tampouco se aproxima do cobiçado cachê de R$ 1 milhão que ele achou que iria receber em A Grande Conquista.