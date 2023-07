Reprodução Mara Maravilha faz críticas ao grupo de Whatsapp formado por Eliana, Angélica e Xuxa





















Após a repercussão negativa dos hambúrgueres da Barbie no programa Fofocalizando na quinta-feira (20), veio à tona de que no mesmo dia o SBT vetou repentinamente o quadro em que Mara Maravilha enfrentaria a Máquina da Verdade. Isso porque a artista teria dado fortes declarações sobre o grupo de WhatsApp formado por Xuxa, Angélica e Eliana, uma das maiores estrelas do canal na atualidade.





No dia anterior, na quarta (19), foi exibida uma matéria em que a repórter Gaby Cabrini visitou a casa da cantora. Na ocasião, Mara respondeu às polêmicas envolvendo seu nome, especialmente, o recado que mandou às loiras e ao titular do programa, o jornalista Leo Dias, sobre não estar no grupo de WhatsApp das apresentadoras -- que farão um encontro especial no Criança Esperança.

A artista disse que tinha uma relação de respeito e amizade com Dona Maria, em menção a Xuxa, nas décadas de 1980 e 1990, até a loira sair da Record, em 2020. Sobre querer fazer parte do grupo de WhatsApp do trio, a artista respondeu:

"Eu não preciso. Porque eu respeito à etnia, entendeu? A diferença social. Eu não preciso... A minha carreira foi pautada pelo meu talento, com as minhas conquistas. Aqui, no SBT, na Record, no exterior, com os milhões de discos que eu alcancei. Entendeu? Eu já tive eventos com milhões de pessoas, sendo assim como você (Gaby), morena. E se eu fosse preta? E se eu fosse tal?", destacou.

E acrescentou: "Resumindo: eu nunca pedi para fazer parte de grupo. E depois dessa situação, é óbvio que eu também não gostaria mesmo de fazer. Não pedi… Imagina, ao contrário. Você em uma escola onde tem um monte de loirinhas? Eu não preciso ter o sentimento de ser aceita", explicou.

Neste momento, o gerador de caracteres do programa cita apenas "rixa com Xuxa e Angélica", ignorando o nome de Eliana, apesar do grupo também ser formado pela estrela do SBT.

Cabrini pergunta se Mara gostaria de ser amiga das três, independentemente do grupo de WhatsApp. A famosa, então, responde que há falta de sororidade ao trio e até cita Lívia Andrade, ex-Fofocalizando e atualmente na Globo.

"Se não tivesse essa falta de sororidade. Dessa hipocrisia que fala que é sororidade, lógico. Com qualquer um. Até com a Lívia Andrade, meu amor. Eu sou dessas. Eu quero guardar saúde e dinheiro, meu amor. Não quero guardar mágoas no meu coração. Mas eu me permito nas minhas 56 primaveras ser verdadeira", disse.

Embora Eliana não seja citada nominalmente, a exibição das críticas do famoso grupo de WhastApp onde a estrela do SBT faz parte, não pegou bem internamente.

O SBT, segundo o site Audiência Carioca, não explicou o motivo de não ter cumprido a promessa de mostrar a entrevista de Mara no quadro, e também, não divulgou a previsão de uma nova data.

* Texto de Lívia Carvalho

Lívia Carvalho é estudante de Jornalismo e apaixonada por cultura pop. Antes de entrar no time da coluna, foi produtora, apresentadora e repórter no programa Edição Extra, da TV Gazeta. Siga Lívia Carvalho no Instagram: @liviasccarvalho