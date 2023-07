Morte de Sophia Barclay

Outro ponto foi a suposta morte de Sophia, anunciada pelo seu perfil no Twitter em maio deste ano. O texto com "descanse em paz" deixou os internautas chocados, mas poucos dias depois a influencer estava de volta. Inclusive, portais de notícias entraram em contato com a equipe de Sophia, que confirmaram a notícia. A influenciadora já havia feito o mesmo em setembro do ano passado, e recebeu inúmeras críticas por brincar com algo tão sério.